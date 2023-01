Princ Harry chce usmíření, ale dál obviňuje královskou rodinu

Pravidlo královského mlčení je jedním z dalších atributů, které Harrymu na jeho rodině vadí. Je totiž přesvědčen, že když rodina před šesti lety odmítla vydat komentář, který by jej a jeho ženu ochránil před falešnými zprávami, byla to zrada.

Lidé blízcí královské rodině nemají pro Harryho přístup příliš pochopení. „Harry moc dobře ví, jak velmi nepravděpodobné je, že by se královská rodina zapojila do slovní války,“ řekl listu The Mirror jeden z nich.

Podle jeho názoru jsou to právě prohlášení Harryho a Meghan, která narušují vztahy s rodinou a dodává: „Pokud chtějí mít vztah s rodinou, tak právě mlčení je to, co dává smysl. Kdy na to Harry a Meghan přijdou?“