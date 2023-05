Při korunovaci Camilly diváci vyprskli smíchy kvůli vulgární slovní hříčce

Please tell me you Can you hear “I like Vagina Camilla “🤔 🤦🏻‍♂️😂 #Coronation #Coronation2023 #Camila #KingCharles #CharlesIII pic.twitter.com/zhY2OdY5Bg

Staří Římané by větu „Vivat Regina Camilla“ přečetli asi jako dnes Češi, tedy „Vivat Regina Kamila“, pozdější katolíci by pak hlásku souhlásku „g“ změnili na „dž“ a zpívali by „Vivat Redžina Kamila“.

S názvem této hříčky přišla v 50. letech 19. století americká spisovatelka Sylvia Wrightová, které maminka četla skotskou baladu The Bonny Earl of Murray. Spisovatelka vždy slyšela „They hae slain the Earl o' Moray And Lady Mondegreen“, tedy „sťali hraběte z Moray a lady Mondegreen“. Ve skutečnosti ale v básni stojí „They hae slain the Earl o' Moray and laid him on the green“ (sťali hraběte z Moray a položili na zelený pažit).