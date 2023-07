Nosorožčí samice ze Dvora Králové porodila v Africe první mládě. Zoo ukázala snímky

Potomek skupiny pěti nosorožců dvourohých, nazývaných také nosorožci černí, kteří byli transportováni v roce 2019 ze Dvora Králové, ze zoo Flamingo Land ve Velké Británii a z dánského Ree Park Safari do rwandského Akagera National Parku, představuje vůbec první mládě, které se zvířatům ze zoo v africké divočině narodilo.

Samice Jasiri přitom v rodném Dvoře Králové patřila mezi neduživá mláďata s minimálními šancemi na přežití. „Když se Jasiri narodila, vážila pouhých 17 místo obvyklých 35 kilogramů. Nedosáhla ani mámě na struky. Mléko pro ni ošetřovatelé odebírali od matky,“ popsal Jan Stejskal. Doplnil, že ale postupně sílila a vyrostla ve statného nosorožce, který mohl být vybrán pro transport do Afriky. A teď má vlastní mládě, které v Africe prospívá.

Pětici nosorožců transportovaných do Rwandy tvořili dva samci a tři samice ve věku od dvou do devíti let. Zoologové vybrali jedince nejpříbuznější původní rwandské populaci vyhubené během občanské války, kdy peníze z prodeje rohoviny sloužily k nákupu zbraní. Genocidu přestála z početné populace jediná samice, jež v roce 2007 pošla.