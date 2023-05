Nikdo ho nechtěl, teď se mexické prezidentské letadlo prodalo do Tádžikistánu

Stroj v roce 2012 nechal koupit tehdejší mexický prezident Felipe Calderón za 218 milionů dolarů a používal ho i jeho nástupce Enrique Peňa Nieto. Současný prezident López Obrador přísahal, že do něj nikdy nevkročí, a od nástupu do funkce používá komerční lety.

Letadlo šlo do prodeje 2. prosince 2018, den poté, co López Obrador složil přísahu a nastoupil do úřadu. Když se nenašel žádný kupec, navrhl prezident dát letoun do tomboly. Ale ačkoliv vyhrát prezidentské letadlo může znít jako splněný sen, už jen náklady na jeho skladování a údržbu jsou astronomické. Tombola se tak brzy stala předmětem vtipů.