Nejstarší hokejistce je 82 let

K hokeji se dostala náhodou, a až ve 35 letech. Organizace Guiness World Records uvádí, že Linda tehdy šla kolem kluziště a někdo jí navrhl, zda by si nechtěla zahrát. Okamžitě se do tohoto sportu zamilovala a aktivně se mu věnovala dalších deset let. Dokonce patří ke spoluzakladatelkám prvního ženského hokejového klubu v oblasti Washingtonu D.C. A už tehdy byla přinejmenším o deset let starší než její spoluhráčky.