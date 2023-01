Neber si Camillu, prosili Charlese princové

Harry Camille vyčítá podíl na smrti jeho matky Diany, princezny z Walesu, protože sehrála „klíčovou roli“ v rozpadu manželství jeho rodičů. Říká, že on a William jí byli připraveni odpustit, pokud by učinila jejich otce šťastným, ale Charlesovi řekli, že by ji v rodině uvítali pouze pod podmínkou, že se znovu neožení.

„Jediné, co jsme na oplátku žádali, bylo, aby se s ní neoženil. ,Nemusíš se znovu ženit. Buďte spolu, a to je vše,‘ prosili jsme ho. Svatba by … způsobila, že by celá země, celý svět srovnával naši matku a Camillu, což nikdo nechtěl,“ stojí v knize.