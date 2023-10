Lehni, vyzvala herečka psa. Přikrčil se i Biden

„Já taky,“ zareagoval na to Joe Biden a začal naznačovat, že si na pódiu lehne i on. To vedle smíchu přítomných novinářů vyvolalo i pohotovou reakci Salmy Blairové: „Cítím se tak mocná,“ prohlásila s úsměvem herečka, známá například ze snímků Pravá blondýnka nebo Prostě sexy.