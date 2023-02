Krmila kachny, dostala pokutu

Zdravotní sestra z jihoanglického města Tonbridge Susan Watsonová zažila nezvyklou směsici pocitů. Cestou kolem řeky totiž hodila do vody kachnám pár kousků chleba, ale okamžitě u ní byl pracovník tamějšího magistrátu a za odhazování odpadků jí vyměřil pokutu ve výši 100 liber (přibližně 2700 korun).

Žádala, zda by se celá situace nedala vyřešit domluvou, protože neodhodila nic na zem, jen kachnám do vody. Navíc šlo jen o jeden krajíc rozlámaný na kousky, ale muž byl neoblomný. Hned ji upozornil, že její čin se dá považovat i za znečištění vodního toku, což je ještě větší provinění než odhodit něco na zem.

Šokovaná dáma úzkostlivému strážci pořádku řekla, že by na místě měly být alespoň nějaké cedule, které lidi upozorní, ale ten ji opět odbyl. Prý jsou všechny tyto informace na městských webových stránkách.

Paní Watsonová žije v Tonbridge už dvacet let a podél řeky Medway chodí každý den. „Nekrmím kachny pravidelně, ale ten den mi zbyl kousek starého chleba, tak jsem si řekla, že by bylo fajn hodit ho kachnám. Vždyť to tak dělá spousta lidí, včetně dětí.“