Kosmická raketa vytvořila nad Aljaškou zářivou spirálu.

Don Hampton z Geofyzikálního institutu na Aljašské univerzitě vysvětlil, že tento jev je důsledkem vypouštění přebytečného paliva. „Někdy je potřeba z rakety vypustit palivo, a když se to stane ve velké výšce, palivo zmrzne. A pokud se led dostane do slunečního svitu, jeví se v oblastech, kde je tma, jako zářící mrak,“ popsal. Když se do toho přidají atmosférické procesy, může pak vzniknout i spirála.