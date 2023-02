Jako divák byl na všech 57 velkých finále. Svůj tým tam ani jednou neviděl

Detroit Lions jsou v americké fotbalové lize jedním ze čtyř týmů, které se nikdy nedostaly do velkého finále, takzvaného Super Bowlu. Ani to však Gregoryho Eatona neodradilo a na největší zápas sezony jezdí každý rok znovu. Letos už po sedmapadesáté.

Od roku 2017 se před každým finále setkává i s Tomem Henschelem a Donem Crismanem, s nimiž dohromady tvoří velmi elitní klub nazvaný Nikdy nevynechej Super Bowl. Dříve do něj patřili i další dva muži, ale ti již zemřeli. Není jisté, zda lidí s takovouto bilancí není více, ale není to moc pravděpodobné vzhledem k publicitě, kterou mají jak tito oddaní fanoušci, tak Super Bowl a vlastně i sport samotný.

Tito tři muži tak nikdy nezažili takzvanou Super Bowl party, kdy se přátelé sejdou u někoho doma s hromadou jídla a hektolitry pití a společně sledují zápas. Ale jelikož je Gregory majitelem restaurace, věděl by si rady i v tomto případě. Na stole by nesmělo chybět smažené kuře, přidal by i něco zeleniny a jako dezert by podával broskvový koláč.