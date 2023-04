Had odmítal opustit auto. Museli kvůli němu vymontovat sedadlo

Muž, který minulý týden ve Velké Británii převážel auto k zákazníkovi, si cestou po dálnici všiml, že z palubní desky vylézá had. Odstavil tedy vůz u pumpy a zavolal si na pomoc dobrovolníka z organizace Linjoy Wildlife Sanctuary and Rescue.

Ten na místě zjistil, že jde o nejedovatou užovku červenou. Zdánlivě jednoduchý odchyt se však značně zkomplikoval v okamžiku, kdy had zalezl pod sedadlo a do dutin vozu se schoval tak šikovně, že téměř nebyl vidět a nedalo se na něj dosáhnout.

Foto: Linjoy Wildlife Sanctuary and Rescue

Foto: Linjoy Wildlife Sanctuary and Rescue

Foto: Linjoy Wildlife Sanctuary and Rescue

Nezbylo tedy nic jiného než sedadlo demontovat, píše server BBC. Had se mezitím snažil schovat ještě více, ale nakonec se jej podařilo úspěšně vytáhnout, aniž by utrpěl jakákoliv zranění. Následně byl převezen do útulku, kde se mu podle šéfky zařízení Lidsay Newellové daří velmi dobře.