Chlapec spal tři roky ve stanu, vybral skoro 20 milionů pro charitu

Max Woosey zalezl poprvé na noc do stanu doma na zahradě 28. března 2020, když mu bylo deset let. Chtěl tak uctít památku souseda, který zemřel na rakovinu, a také tímto způsobem vybrat sto liber (zhruba 2700 korun) pro místní hospic.

A skvělých zážitků nakonec získal opravdu spoustu. Na sociálních sítích si totiž založil účet účet The Boy in the Tent (Kluk ve stanu), jenž záhy začal nabírat na popularitě a neunikl ani pozornosti různých institucí, zmiňuje server UPI.