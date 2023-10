Banka propustila muže, který na služební cestě koupil jídlo přítelkyni a nepřiznal to

Szabolcs Fekete pracoval pro Citibank sedm let jako analytik v oblasti finanční kriminality a na začátku loňského července vyjel na pracovní cestu do Amsterdamu. Po návratu předložil účty k proplacení, ale účetnímu oddělení se nezdálo, že některé položky jsou na nich dvakrát.

Konkrétně šlo o dva sendviče, dvě kávy a dvě porce těstovin. Pan Fekete to v e-mailové komunikaci vysvětloval například tím, že ráno vynechal snídani, a tak si později dal sendvič a kávu a to samé si odnesl i s sebou do kanceláře. Navíc argumentoval, že se přece pohodlně vchází do denních diet ve výši 100 eur (přibližně 2500 korun) a podivil se nad tím, že musí své stravovací návyky popisovat takto detailně.