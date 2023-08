Aerolinky po více než 30 letech propustily pilota, protože upozornil na riziko modlení se za letu

Letecká společnost Turkish Airlines dala výpověď pilotovi, který u ní pracoval přes 30 let. Důvod firma neuvedla, ale podle propuštěného muže to udělala proto, že vyjádřil pochybnosti nad tím, aby do budoucna bylo pilotům povoleno modlit se za letu.

Foto: Profimedia.cz Ilustrační foto