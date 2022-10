Angličanka navštěvuje pohřby neznámých lidí. Na hřbitově se prý cítí jako doma

Herečka, fotografka a umělkyně Trend-Hillová tvrdí, že se na hřbitovech cítí skvěle. Všechno to prý začalo před deseti lety, kdy navštívila pohřeb cizí osoby omylem.

„Vešla jsem do krásného kostela, kde probíhala bohoslužba. Vychovali mě jako katoličku. Je neslušné odejít, a tak jsem zůstala sedět vzadu až do konce. Šlo o úplně cizího člověka, ale zasáhlo mě to,“ tvrdí Angličanka, kterou prý krátce poté oslovil pracovník hřbitova, zda by se nezúčastnila i pohřbu jednoho válečného veterána.