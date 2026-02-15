Američan odmítl zaplatit prostitutce v Thajsku za špatně odvedenou práci, se zlou se potázal

Článek
Jedenatřicetiletý Turner vyrazil do notoricky známé ulice Soi 6 s neonovými bary a nespoutanou zábavou 2. února. V jednom z podniků vypil několik lahví alkoholu. Útratu v přepočtu 1300 korun, která zahrnovala i drinky pro jeho společnici, ale odmítl zaplatit, protože s jejími službami nebyl spokojen.
Následně došlo k výměně názorů s vyhazovači. „Hádka se vyostřila a turista utekl, což ochranku přimělo ho pronásledovat. Poté začal mlátit pěstmi a snažil se uprchnout, takže ho vyhazovači napadli,“ popsal útok člen ochranky z vedlejšího baru.
Na videozáznamu zveřejněném agenturou AP je vidět, jak na polosvlečeného turistu, kterému viselo na krku roztrhané triko, venku na ulici plné lidí útočí čtyři muži. Po chvíli, když zůstal bezmocně ležet na zemi, ho odvlekli stranou. Úřady po vyhazovačích pátrají a slíbily, že vše řádně prošetří.