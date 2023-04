KEMEL: Na nákup a pro důchod

Vtipy Miroslava Kemela Tak to zase nepopleť. Na nákup do Polska, pro důchod do Rakouska!

Je mi líto, ale do téhle potravinové banky mohou pouze ti, co dluží nad sto milionů...

Obávám se, že nás už není zapotřebí. Peklo si dokážou udělat sami...

Pivo je alkohol a tam žádný důvod pro nižší sazbu DPH nevidím. Snad jedině volby...

Je fakt, že Ústavnímu soudu chybí pohled někoho, kdo dokáže celý život probendit ve Sněmovně.

Dospěli jsme k závěru, že za současné situace je i pozdější odchod do důchodu předčasným.

Vzdělání je obrovskou výhodou, kterou ve většině případů nelze finančně vyjádřit...

Nejhorší jsou potravinoví šmejdi. Chodí si mezi námi, a nikdo neví, kdo to je...

Pojď se podívat, Marie. Tahle vitrína s trilobitama je důkazem, že stáří může být důstojné...

Obávám se, že o svých platech si budeme muset zase rozhodnout sami. To za nás nikdo neudělá...

Jsme na tom podobně, profesore. Já všechny prachy naházel do automatů, vy do vzdělání...

V názoru na důstojné stáří se neshodneme. Ty si ho nedokážeš představit bez peněz, já bez sexu...

Mám pocit, že nám spotřebitelům někdo vyhlásil cenovou válku!

Korida

Z rozpočtového hlediska má smysl jednat o platech ústavních činitelů, až nás bude tolik jako důchodců...

Že všichni celý život přispíváme do důchodového systému? Tak to pardon, ale neházejte nás všechny do jednoho pytle!!!

A co navázat platy ústavních činitelů na důchody?

Díky mezinárodnímu zatykači se mohu pohybovat pouze na území Ruska. O důvod víc ho zvětšit...

Je to začarovaný kruh. Pokud se zmrazí platy politiků, nezmrazí se i jejich touha po sociálním smíru?

Zaplaťpánbů za poslaneckou jídelnu. Tady si vždycky od toho vyčerpávajícího boje s inflací tak odpočinu...

Pomalu, pane kolego, pomalu. Nejdříve elixír důchodového systému a až pak elixír mládí!

To jsou nervy... Zlatý vysvobozování zajatých vojáků!

Náš řetězec spustil akci pro důchodce: Za nákup nad dva tisíce vstup zdarma!

Obávám se, že na solidaritu s vládou prostě není dostatek financí...

