„Vražda kultury.“ Lidé se bouří proti konci sdílení na Ulož.to

„Používal jsem Ulož.to k poskytnutí mých souborů dalším uživatelům – typicky fotky z akce/dovolené, abych to nemusel drobit do desítek mailů,“ prohlásil Jenda H. s tím, že nově bude muset fotky rozesílat známým na DVD nosičích.

„Ale jde o to, jestli někomu stojí za to sdílet například dílka z Netflixu, současná filmová tvorba jde od desíti k pěti, a když se k tomu přidá trend všude dávat jako hlavní postavu osobu genderově nejistou s africkými kořeny, nevím, jestli má smysl vytvářet taková úložiště pro tento účel,“ doplnil Tomáš N.

Narážel přitom na to, že podobné servery sloužící ke sdílení dat jsou často zneužívány uživateli k tomu, aby prostřednictvím nich šířili autorsky chráněná díla – celá hudební alba, filmy, seriály, ale například i hry a software.

Jiní diskutéři ale oponují, že na Ulož.to Disku bylo hlavně možné sehnat i díla, která jsou pro české uživatele jinak nedostupná. „Vražda kultury kvůli mamonu. Lidé, když nechtěli platit za kina či předražené hudební nosiče, alespoň měli šanci se kulturně vzdělávat. Dnes je spousta streamovacích služeb, ale spoustu nezávislých filmů tam neseženete. Navíc v původním znění. Ulož.to mě naučilo jistý vkus a podle toho si dnes filmy a hudbu kupuji. Bez něho se to mladí nenaučí a zůstanou nekulturními a neznalými jelity,“ vypočítal dosavadní benefity Robert M.

„Nemluvě o tom, že na Ulož.to byly i starší filmy, které se dají jenom těžko koupit oficiálně, protože je nikdo nevydal a nevydá. Přitom autorská práva u nich už vypršela,“ reagoval souhlasně Jan C.

Podle některých ohlasů je to ale konec Ulož.to tak, jak ho známe. „Ulož.to skončí. Nebude důvod. Prostě si uživatelé najdou jiné úložiště či torrenty. Budou prosperovat úložiště z třetích zemí, a viry budou mít ráj. Prostě EU si podřezává vlastní větev. Zpotvoření autorského zákona a nenažranost pokračuje,“ má jasno Míra V.

Objevují se však i názory, že nová pravidla jsou v pořádku. „Co pro vás není problém, může být problém pro ostatní – vydavatele. A když si to rozeberete trochu podrobněji, tak možná i pro vás,“ zdůraznil Marek F.

„Když si někdo stáhne dílo, aniž by za něj zaplatil, tak nejenže autor přijde o výdělek a musí u dalších děl zvyšovat ceny, ale i stát přijde o daně a musí ty peníze najít jinde. Je to samozřejmě nepřesná analogie, jelikož doufám, že toto ‚pirátění‘ je minulost a neprobíhá už v tak velkém objemu jako dříve, ale i tak tam analogie lze najít,“ vysvětlil Marek F.

Jiní ale v souvislosti se změnou pravidel volají po změně „zastaralého autorského zákona“. „Je potřeba změnit zastaralý autorský zákon. Díla by měla být chráněna maximálně 10 – 20 let. Současný stav 70 let je z dob, kdy platily neporovnatelně jiné podmínky,“ podotkl Jáchym K.