Vtip se vymkl kontrole. „Je proti Putinovi,“ udávali Rusové skrze falešnou aplikaci

První verze udavačské aplikace byla vytvořena již v roce 2018, velké popularitě se ale tehdy netěšila. To se změnilo až během války na Ukrajině, kdy se Kreml snaží tvrdě kontrolovat, co se kde o tomto konfliktu jen šustne.

Mohlo by se tak zdát, že původní vtip se vymkl kontrole, ale Vladimir je za to rád. „Ti, kdo rádi udávají, prostě jen tak nezmizí. Pokud si postěžují přímo do aplikace, je velká šance, že už to jinde neudělají. A nikomu tak vlastně neublíží. Věřím, že takto mohu mnoho lidí ochránit od potenciálního nebezpečí, popsal svůj aktuální postoj.