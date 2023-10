Vědci rozluštili první slovo z antických svitků. Díky umělé inteligenci

Farritor podle serveru CNN použil techniku pojmenovanou virtuální rozbalování, která umožňuje zuhelnatělý svitek rozvinout v počítačové realitě díky pokročilému snímkování prostřednictvím výpočetní tomografie, která využívá rentgenové paprsky. Umělá inteligence pak dokáže na dokumentu vyhledávat stopy inkoustu, a dávat tak dohromady slova. Technologii vyvinul profesor Brent Seales z univerzity v Kentucky a vylepšuje ji už skoro 20 let.

V 19. století se lidé pokoušeli stovky papyrů rozvinout, ale křehký materiál se rozpadl na kusy. Jedním z těch, kdo se snaží studovat tyto fragmenty, je i Michael McOsker z londýnské University College. „Máme před sebou evidentně dlouhou cestu, než se nám podaří přečíst celý svitek, to je ten hlavní cíl. Ale jsem si jistý, že teď už je to řešitelná záležitost a že to nejspíš ani nepotrvá tak dlouho,“ řekl.