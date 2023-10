Svět se řítí kvůli AI do obří energetické krize, varují experti

Ještě před pár lety ukazovali ekologové zdviženým prstem na těžaře kryptoměn, protože velké farmy výkonných počítačů vedly ke skokovým nárůstům spotřeby elektrické energie. V Íránu dokonce v roce 2021 zcela zakázali novodobým zlatokopům těžbu poté, co se tento asijský stát opakovaně potýkal s výpadky dodávek elektřiny.

Místo těžařů jsou však nyní v centru zájmu provozovatelé systémů umělé inteligence. Ze studie Washingtonské univerzity, kterou citoval server Yahoo! Finance , totiž vyplynulo, že jen provozování populárního chatovacího systému ChatGPT může denně spotřebovávat zhruba jednu gigawatthodinu energie. To představuje spotřebu, kterou má jinak 33 tisíc průměrných amerických domácností.

„Nacházíme se v bodu, kdy je AI teprve v rozmachu. Současný rozsah využívání tak může představovat pouhé procento toho, co nás čeká za dva až tři roky. Nebojím se říci, že se svět řítí do opravdu vážné energetické krize, pokud to nezměníme,“ varoval Arijit Sengupta, zakladatel a šéf společnosti Aible působící v oblasti umělé inteligence.