Přijde růst, nebo pád? Kurz bitcoinu ovlivňuje více faktorů

Bitcoin se aktuálně obchoduje za více než 800 tisíc korun, což je nevyšší hodnota od poloviny loňského roku. Vždyť v lednu se nejznámější kryptoměna na světě nabízela za 380 890 Kč.

„Důvodem výrazného oživení zájmu o investice do bitcoinu jsou především stále intenzivnější spekulace o již brzkém schválení fondu, který by ve Spojených státech umožňoval přímé investice do bitcoinu na okamžitém trhu s ním. Dosud takový fond v USA neexistuje, přestože různé společnosti o jeho zřízení usilují již více než deset let,“ popsal hlavní důvod raketového růstu hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Podle něj lze předpokládat, že vznik takového fondu „zásadně přispěje k usnadnění a popularizaci investic do bitcoinu mezi drobnými investory v USA. Bitcoin by tak získal nový, početný okruh potenciálních investorů, a navíc by upevnil svoji pozici coby již celkem standardního investičního aktiva“.

Bitcoin se stále drží vysoko. A není jediný

Zaklínadlo jménem ETF

To potvrzují i další analytici. „Cena bitcoinu nebyla tak silná od loňského května, když byla na cestě dolů ze svého historického maxima. Stoupající trajektorie vycházela z dalšího nadšení ze zpráv souvisejících s ETF,“ komentoval vývoj Simon Peters, eToro analytik kryptotrhů. Zkratka ETF označuje fond obchodovaný na burze. Chystaný Bitcoin Spot ETF by mohl přinést na trh s kryptoměnami miliardy dolarů.

O schválení takového bitcoinového fondu se nyní snaží hned několik společností. „Včetně zvučných a dobře zavedených jmen konvenčního finančnictví, jako je BlackRock nebo Fidelity,“ podotkl Kovanda.

„BlackRock představuje největšího správce aktiv na světě a podílí se třeba i na správě investic rezerv České národní banky. Pokud by takovéto společnosti disponovaly svým bitcoinovým fondem, velmi pravděpodobně dojde k výraznému rozšíření okruhu jeho vlastníků a uživatelů. Což pochopitelně už nyní – v rámci dané spekulace – podporuje vzestup ceny bitcoinu. A s ním i řady dalších kryptoměn, jichž nyní existují již tisíce,“ doplnil hlavní ekonom Trinity Bank.

Datová analytická společnost CryptoQuant odhadla, že pokud emitenti, kteří požádali o zařazení bitcoinového ETF, vloží do ETF pouhé 1 % svých spravovaných aktiv, na trh by mohlo přibýt přibližně 155 miliard dolarů (3,58 bilionu Kč). „Bitcoin by se tak stal aktivem v hodnotě 900 miliard dolarů (20,78 bilionu Kč, pozn. red.), čímž by se jeho tržní kapitalizace zvýšila téměř o třetinu,“ doplnil Peters.

Klíčová bude středa

Pro další vývoj kurzu bitcoinu bude podle analytiků tato středa. V USA se bude totiž rozhodovat o úrokových sazbách a trhy budou s napětím očekávat další krok Fedu (americký Federální rezervní systém).

„Ačkoli se jako nejpravděpodobnější scénář jeví pauza a snížení sazeb zřejmě ještě nějakou dobu potrvá, pozorovatelé kryptoměn to bezpochyby budou považovat za další zásadní milník, přičemž kryptozima dále taje,“ prohlásil analytik kryptotrhů v eToro.

„Zatímco rozhodnutí o úrokových sazbách má na decentralizované finanční trhy teoreticky menší vliv, zaznamenali jsme inverzně korelovaný trend, kdy kryptoaktiva po zvýšení úrokových sazeb Fedu reagují podobně jako S&P,“ poznamenal Peters.

Crypto Fear and Greed Index nicméně dosáhl nejvyšších hodnot od listopadu 2021. Tento index minulý týden vyskočil na více než 70 bodů, což naznačuje, že se kryptoměnové oživení může začít brzy ochlazovat.

„Metrika nad 50 znamená chamtivost, přičemž cokoli nad 75 signalizuje extrémní chamtivost, vyšší skóre se rovná větší důvěře. Někteří obchodníci však raději nakupují, když je důvěra nižší, takže nárůst indexu by mohl znamenat malé zpomalení aktivity, neboť trh se stále rozehřívá,“ uzavřel Peters.

Foto: repro alternative.me Crypto Fear and Greed Index

Kurz bitcoinu

Přesně před měsícem se bitcoin obchodoval podle serveru CoinMarketCap za 644 732 korun. Už v polovině října ale začal kurz růst a byla postupně pokořena nejprve 700tisícová a následně 800tisícová hranice.

Nejvyšší hodnota letošního roku byla zaznamenána minulý týden ve čtvrtek, kdy se jedna virtuální mince obchodovala za 815 794 Kč. I aktuální kurz 806 389 Kč patří k těm nejvyšším za poslední rok a půl, právě za takovou částku se bitcoin obchodoval v pondělí odpoledne.

Pro úplnost dodejme, že letošní rok nejznámější kryptoměna na světě odstartovala na 380 890 Kč. Zatím absolutní rekord si bitcoin připsal v listopadu 2021, kdy se nabízel za 1 427 350 Kč.

Foto: Novinky Vývoj hodnoty bitcoinu za poslední měsíc