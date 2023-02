Fotoaparát, displej a S Pen. Jak se měnily vlajkové lodi Samsungu

Premiéra nových smartphonů je naplánována na středu na 19:00 středoevropského času. Co přesně Samsung ukáže, můžeme nyní tak maximálně spekulovat. Loni byly nicméně k vidění hned tři smartphony z „eskové“ rodiny – konkrétně Galaxy S22, Galaxy S22+ a Galaxy S22 Ultra.

Níže si připomeneme, co je pro modely z řady Galaxy S typické a jak se během uplynulých let vyvíjely.

Na kvalitu displejů se společnost Samsung zaměřovala prakticky už od prvních počátků řady Galaxy S. To není nijak překvapivé, neboť tento aspekt u svých vlajkových lodí nepodceňují prakticky žádní konkurenti.

V roce 2015 nicméně Samsung dostal jako první do mobilů zakřivené displeje po stranách. Z toho se stal okamžitě hit, který někteří výrobci napodobují dodnes. U Samsungu měly tehdy zakřivené displeje i funkční stránku, zatímco konkurenti to dělali primárně kvůli designu.

Výčet by mohl být samozřejmě ještě bohatší. Řadu Galaxy S charakterizuje kromě bezchybného displeje a prémiových fotoaparátů také špičkový výkon, bohatý ekosystém či Samotné uživatelské rozhraní One UI, které překrývá čistý Android – je to zásluha i takto upravené platformy od Googlu, že se telefony od Samsungu těší takové popularitě. Samsung je totiž dlouhodobě jedničkou v prodeji smartphonů, druhé místo patří americkému Applu.