U policie bych si nikdy nevydělal tolik jako díky videohrám

Zkušený hráč se na esportovou scénu dostal poměrně pozdě. Když prorazila hra PlayerUnknown’s Battlegrounds, tak se Martin Beneš stal ve věku 25 let prvním profesionálem v Česku. I z tohoto důvodu měl velmi rychlý nástup, ale i následný sešup.

„Můj rozkvět přišel v roce 2017 díky PUBG. Ještě v listopadu stejného roku jsem se upsal týmu Dignitas, čemuž předcházelo rozhodování, jestli odejdu od policie. Měl jsem na to zhruba týden, protože věděli, že to pro mě není úplně jednoduché,“ říká hráč a streamer známý s přezdívkou spajKK, který by se i po šesti letech rozhodl stejně.