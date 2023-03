Masarykova univerzita hledá dobrovolníky pro výzkum přínosu hraní on-line her

Institut pro psychologický výzkum, který působí na Masarykově univerzitě v Brně, hledá dobrovolníky pro výzkumný projekt Czech Gamers neboli Čeští hráči. Zaměřuje se na to, proč lidé hrají on-line počítačové hry, co u hraní zažívají a co jim to přináší. V tiskové zprávě to uvedl vedoucí projektu Lukas Blinka.

