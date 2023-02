Diablo IV odtajnilo jízdní řád. Zahrát si bude moci každý zadarmo

Testování začne už 17. března a potrvá až do 19. března. Jak již bylo uvedeno výše, tato data platí pouze pro majitele předobjednávek. Pro zbytek hráčů bude bezplatná betaverze zpřístupněna od 24. do 26. března.

Jedním dechem se ale sluší dodat, že do finální hry se postup z bety propisovat nebude. To jinými slovy znamená, že po vydání finálního díla budete nuceni začít opět od nuly. Celkově by ale tato herní ukázka měla nabídnout dobrý přehled o tom, co nás čeká. V rámci bety slibují tvůrci 30 herních hodin.