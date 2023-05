Ve hře je 164,5 miliardy. TSMC jedná o výstavbě závodu v Sasku

Rozpočet nového podniku by měl činit nejméně sedm miliard eur (asi 164,5 miliardy Kč), přičemž celková investice se pravděpodobně přiblíží deseti miliardám, uvedly zdroje. Konečné rozhodnutí podle nich ještě nepadlo a plány se mohou ještě změnit.

Pokud TSMC v Německu závod postaví, budou se v něm vyrábět podle Bloombergu méně pokročilé čipy, zejména ty, které se používají v automobilovém průmyslu, řekl dříve šéf tchajwanské firmy C. C. Wej. Jednalo by se o první továrnu TSMC v Evropské unii.