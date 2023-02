Buffett se zbavil významného podílu v tchajwanském výrobci čipů

Berkshire nakoupila podíl v TSMC teprve ve třetím čtvrtletí 2022, hned o kvartál později už ho ale snížila přibližně o 86 procent na 8,3 milionu akcií. To vedlo k poklesu hodnoty držených akcií této společnosti z 4,1 miliardy dolarů (90,6 miliardy Kč) na asi 618 milionů dolarů (13,6 miliardy Kč), uvedl server Business Insider.

Buffettův konglomerát ale ve čtvrtém kvartálu 2022 zredukoval svůj podíl také v jiných společnostech. V americké bance U.S. Bancorp Berkshire snížila podíl až o 91 procent na méně než sedm milionů akcií. A obdobně tak učinila i u další banky Bank of New York Mellon, kde svou pozici snížila přibližně o 60 procent na 25 milionů akcií.