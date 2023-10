U ekologického PC stolu budeme šlapat jako na kole. Vánoce stihne

To by se však mělo v nejbližší době změnit. Na stránkách Aceru začaly v tomto měsíci vycházet podrobné návody, jak šlapací stůl obsluhovat, v obchodech s mobilními aplikacemi se také objevil obslužný program eKinekt. Vše tedy nasvědčuje tomu, že si výrobce připravuje půdu pro start prodeje, byť to zatím oficiálně nepotvrdil.