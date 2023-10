V unikátním křesle cítíte hudbu na vlastní kůži. Poslouží i na hry

Mezi nejrůznějšími aplikacemi, roboty či drony se na osmém ročníku inovačního veletrhu představilo i netypické kruhové křeslo. Tento interiérový doplněk však umí mnohem víc než jen posloužit k sezení.

Díky zabudovaným reproduktorům umožňuje i poslech hudby a dodaná haptická technologie ji zase převádí na vibrace. Oblíbenou skladbu tak uživatel nejen slyší, ale také vnímá celým tělem.

Neslyšící vyrazí v Paříži na koncert s vibračními batohy

Foto: Novinky Sonické křeslo

„Říkáme mu sonické křeslo. Je vyrobené za účelem vytvoření jakési zvukové bubliny, ve které můžete relaxovat a užít si čas pro sebe,“ říká Lucas Uhlitz, produktový designér německé firmy Sensit!, která nápad představovala v Praze.

„My integrujeme haptickou technologii do nejrůznějších druhů produktů. Naši technologii můžeme využít ve všem, co má v sobě nějaký zvuk, a to tak, že modelujeme různé zvukové frekvence a vy je můžete cítit na vlastní kůži,“ vysvětlil. Z poslechu hudby tak dělají mnohem osobnější zážitek, který se nespoléhá jen na běžný prostorový zvuk.

Celé spektrum frekvencí

„Pracujeme s malými ‚motory‘, se kterými naše technologie komunikuje. Do těchto malých ‚motorů‘ dodáváme zvuk a oni vibrují v různých frekvencích. Můžeme nastavovat, se kterou frekvencí vibrují a také na jaký zvuk reagují. Což pro uživatele znamená, že může cítit věci, které nebylo možné předtím cítit – může vnímat nejenom basy a tyto nízké frekvence, ale my dokážeme, aby cítil i vysoké frekvence,“ objasňuje.

Jde podle něj o zatím jediný systém, který dokáže přeměnit celé zvukové spektrum až 20 000 Hz na hmatový a dotykový zážitek.

Foto: Novinky Sonické křeslo

Výběr hudby je plně na uživateli a jeho vkusu, ať už ho baví klasika, nebo hity z tanečních parketů. Na displeji u křesla si kromě muziky může pustit třeba i film a vnímat tak i filmovou hudbu jiným smyslem než jen sluchem.

„Není to tak, že by se u toho vaše tělo vyloženě třepalo, to by pak nebylo příjemné pro relaxaci. Vibrace, které cítíte, jsou spíš jako malé, příjemné lechtání. Ale můžete si ho upravovat, můžete vybírat z různých nastavení,“ popisuje designér.

Na letiště i na hraní her

A to nejen u tohoto křesla. Jejich technologie vylepšené haptické odezvy se dá implementovat i do jiných produktů či hardwaru, který již existuje a který už mají uživatelé třeba doma.

Jejich relaxační křesla a podložky by podle Uhlitze mohly být k dispozici třeba na letištích, kde lidé často čekají při přestupech dlouhé hodiny, nebo ve wellness zařízeních.

Nový rozměr zážitků může technologie přinést i do oblasti e-sportu, při domácím hraní počítačových her nebo při přenesení se do virtuální reality. Představit si ji Uhlitz dokáže také v kinech a jejich sedačkách. „Už máme IMAX a iSense kina a podobné, ale ta spoléhají jen na dva smysly – zrak a sluch. My můžeme poskytnou třetí smysl – hmat, ten feeling,“ zmiňuje využití do budoucna.

Foto: Novinky Sonické křeslo

Velké pole působnosti se podle něj nabízí v automobilovém průmyslu.

„V autech už se využívají zvuky a pípání při různých situacích. A právě tady chceme využít naši technologii – tak, že budete ty zvuky nejen slyšet, ale také je cítit. Třeba když se budete přibližovat k jinému autu a ta vzdálenost se bude zkracovat, nebo když se budete snažit dostat na úzké parkovací místo. Budete doslova cítit, kde se vaše auto nachází,“ popisuje s tím, že díky hmatovým signálům bude moct řidič reagovat rychleji na to, co se děje na silnici, a jeho jízda tak bude bezpečnější.

Právě kvůli velmi širokým možnostem konfigurace výrobce nechtěl prozradit cenu, jednotlivé poptávky řeší vždy individuálně. Z obyčejného křesla totiž můžete v případě zvolení dražších doplňků vytvořit v podstatě celou pracovnu. Z toho však není těžké odvodit, že cenovka se může vyšplhat klidně i na několik stovek tisíc korun.

Herní jeskyně…

Jak moc se může pracoviště – respektive obyčejný stůl s počítačem a monitorem – proměnit s využitím moderních technologií, nám ukazuje již několik let společnost Acer. Ta již v roce 2019 představila „herní jeskyni“ pro velmi náročné uživatele.

Tento model se jmenuje Predator Thronos Air a vypadá už na první pohled velmi futuristicky. Konstrukce se totiž pne přes hlavu uživatele až přímo před něj. Na tomto ramenu mohou být umístěny klidně až tři velkoformátové displeje.

Hráč má tak pocit, jako kdyby seděl v nějakém kokpitu, ve kterém se může ponořit do bitvy. Některé prvky tohoto gamingového trůnu jsou navíc podsvíceny modrou a zelenou barvou, což navozuje tu správnou herní atmosféru.

Křeslo lze nastavit do různých úhlů – 130° uvnitř kabiny a 180° mimo kabinu, na pohodlí si tak bude stěžovat málokdo. Ve výbavě herní jeskyně nechybí dokonce ani masážní funkce, takže hráči mohou po intenzivních sezeních relaxovat.

Nedílnou součástí celého kokpitu je také nastavitelná klávesnice a podstavec pod myš. Díky tomu je možné hrát i ve chvíli, kdy si budete chtít křeslo položit. Výrobce si dal záležet i na takových drobnostech, jako je uchycení webkamery. Ta se jednoduše přidělá na prostřední monitor, načež zajistí živý přenos z akce na YouTube, Twitch nebo Mixer.

Herní křeslo Acer Predator Thronos AirVideo: archív výrobce

...i šlapací stůl

Letos pak Acer posunul své představy o moderním pracovišti do zcela nových rozměrů, když na veletrhu CES v americkém Las Vegas ukázal ekologický stůl, který nám dovolí si při práci na počítači pořádně protáhnout svaly.

Inspirace v rotopedech je u modelu eKinect BD 3 patrná na první pohled. Na rozdíl od modelů, které dnes můžete běžně zakoupit v obchodech se sportovním náčiním, má však novinka od Aceru místo řídítek přidělanou desku stolu.

Plocha vyrobená z recyklovaného plastu je dostatečně velká, aby se vám na ni pohodlně vešel notebook i s myší a dalšími periferiemi. Součástí celého setu je pochopitelně i sedadlo, které je možné výškově nastavovat. Stejně tak je možné manipulovat s výškou stolu.

K dispozici jsou dva porty USB-A a jeden s rozhraním USB-C, právě prostřednictvím nich je možné nabíjet jednotlivá mobilní zařízení. Při šlapání se na zadní straně kola navíc rozsvítí LED indikátor nabíjení, abyste na první pohled věděli, že dochází k přeměně kinetické energie.

„Když jezdec šlape do pedálů, přeměňuje eKinect kinetickou energii na elektrický náboj. Jedna hodina nepřetržité jízdy na kole při 60 otáčkách za minutu na stole dokáže vygenerovat 75 wattů vlastní energie. Využitelná energie se pak využívá k nabíjení notebooků a dalších zařízení, takže uživatelé mohou pracovat a zároveň zůstat aktivní,“ přiblížili přednosti novinky zástupci Aceru.

Stůl je navíc možné připojit bezdrátově i k mobilu. „Uživatelsky přívětivá doprovodná aplikace eKinect poskytuje v reálném čase informace o délce jízdy, vzdálenosti a rychlosti a zároveň udává odhadovaný počet spálených kalorií a wattů, které při šlapání vznikly. Pro přesnější sledování mohou jezdci ve svých profilech v aplikaci zadat osobní údaje, jako je výška, hmotnost, pohlaví a věk. Zaznamenává také historii tréninků, aby uživatelé mohli sledovat své pokroky a porovnávat výsledky v čase,“ uzavřeli zástupci Aceru.

Foto: archív výrobce Ekologický stůl eKinect BD 3