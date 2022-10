Televizory se budou moci ohýbat jako list papíru, ukazuje Samsung v Praze

I když je primárně tato instalace oslavou skládacích smartphonů, zároveň ukazuje, jak by se jednou mohly vyvíjet televizory v našich domácnostech. Výrobci totiž již nyní nabízejí panely, které mají rovnou nebo zakřivenou plochu. Modely s ohebnou konstrukcí by mohly zaujmout jedince, kteří si mezi těmito dvěma standardy nemohou vybrat.

Například při sledování filmů by pak mohli nechat plochu rovnou, aby na televizor dobře viděli všichni jedinci v místnosti. Při hraní her by pak přepnuli na co největší zakřivení, aby je televizor v podstatě obklopil a nabídnul věrnější zážitek z daného titulu.