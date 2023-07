Sony napumpuje do herní divize desítky miliard korun

Sony si v herní divizi stanovila podle listu Nikkei ambiciózní plán, který zahrnuje investice do her s kontinuální podporou, které nabízejí pravidelný přísun nového obsahu a aktualizací. Rovněž plánuje rozšířit nabídku her pro osobní počítače a mobilní zařízení.

Navýšení investic do herní divize není nikterak překvapivé, neboť na celkovém provozním zisku se podílela v minulém roce zhruba pětinou. Pro Sony jsou tedy hráči klíčové téma.

Rozhodnutí o masivní finanční injekci navíc přichází v době, kdy se konkurenční společnost Microsoft snaží pohltit herní studio Activision Blizzard. Celý obchod má cenu 69 miliard dolarů (zhruba 1,5 bilionu Kč), což představuje největší herní akvizici v celé historii.

Zvučná jména herního světa

Microsoft by se stal majitelem celé řady zvučných jmen herního světa – zmiňme alespoň Call of Duty, World of Warcraft, Diablo, Candy Crush, Tony Hawk, Diablo, Overwatch, Spyro, Hearthstone, Guitar Hero, Crash Bandicoot a StarCraft.

Microsoft nicméně naráží na odpor ze strany regulačních orgánů. Spojení již odmítla americká Federální obchodní komise (FTC) i britský antimonopolní úřad (CMA). Oba regulátoři argumentují tím, že spojení by mohlo mít negativní dopady na hráče.

Podle zamítavého rozhodnutí CMA by dohoda mezi společností Microsoft a herním studiem Activision Blizzard mohla „změnit budoucnost rychle rostoucího trhu cloudových her, což povede k omezení inovací a menšímu výběru pro britské hráče v příštích letech“. A proto úředníci obchod zablokovali.

Microsoft uzavřel licenční smlouvy

Nepomohlo ani to, že Microsoft uzavřel licenční smlouvy o poskytování her s dalšími společnostmi – například se společností Nvidia, ukrajinskou firmou Boosteroid či japonskou společností Ubitus. Právě díky tomu požehnala celou transakci Evropská komise.

Pokud by americkému softwarovému gigantu úřady nakonec ustoupily, šlo by o největší koupi všech dob v celé historii videoher. Po úspěšném dokončení celého obchodu by se Microsoft proměnil v třetí největší herní firmu na světě, alespoň tedy co se tržeb týče. Zařadil by se tak těsně za společnosti Tencent a Sony.

Upoutávka na hru Call of Duty Modern WarfareVideo: Activision