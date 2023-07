První počítačová myš byla ze dřeva

O uplynulém víkendu jsme si připomínali smutné výročí. V neděli uplynulo deset let od doby, kdy ve věku 88 let zemřel Douglas C. Engelbart – vynálezce počítačové myši. V této souvislosti se sluší připomenout, jak vlastně tato počítačová periferie vznikala.

Foto: Bootstrap Institute Prototyp myši