Investice za desítky miliard eur. EU chce větší nezávislost ve výrobě čipů

Evropská unie by měla do konce desetiletí zdvojnásobit svůj podíl na světové výrobě polovodičů na 20 procent a zajistit několik desítek miliard eur investic do jejich podpory. Evropští poslanci v úterý schválili normu, jejímž cílem je snížit závislost EU na dovozu klíčových součástek pro elektroniku či automobilový průmysl z asijských zemí.

Foto: Yves Herman, Reuters Počítačové čipy (ilustrační foto)