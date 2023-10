Do kanálů pod Ostravou chodí vodohospodáři s chytrými brýlemi

„První, čím jsme se zabývali, je, abychom navázali komunikaci mezi těmi dole a operátorem nahoře. Abychom věděli, co se dole děje, protože podmínky, které dole panují, nejsou úplně optimální. Velké hloubky až do 20 metrů, můžete se potkat s výskytem sirovodíku nebo jiných plynů, nedostatkem kyslíku,“ nastínil Marcel Ulrich, vedoucí provozu kanalizační sítě OVAK s tím, že lidé jsou řádně školeni.

„Používají také ochranné pomůcky, helmy, svítilny, takže to poslední, co nám chybělo, byla komunikace. Proto jsme využili technologii smart brýlí, díky nimž jsme schopni nejen vidět a slyšet, co se děje dole, ale zároveň jsme schopni dolů radit, dávat postupy a vyhodnocovat situaci, která na místě panuje,“ vysvětlil.

Foto: Pavel Karban, Právo Chytré brýle, které začaly využívat Ostravské vodárny a kanalizace

Hmatový displej i chytré brýle. Nevidomým pomáhají nové technologie

OVAK vymyslel systém

Ulrich nezastírá, že brýle se dají běžně koupit. Software, který na ně vodohospodáři napojili, a vytvořili tak funkční systém, si už ale OVAK vymyslel sám. Vývoj zabral zhruba rok. „Ta unikátnost je spojená právě v aplikaci té technologie. Celkové propojení, to znamená přenos signálu z podmínek kanalizační sítě a výroba operátorského střediska ve formě přenosného kufříku, je originál, stoprocentně vyrobený námi,“ ujistil a dodal, že neví o žádné další firmě v Česku, která by tuto technologii využívala.

Celý systém se skládá ze tří částí. „První je kufr, druhý anténa, která zesiluje signál do podzemí. To byl problém, protože v kanalizaci není GSM signál na běžné mobilní telefony nebo vysílačky. A třetí je ten headset, to je to, co si pracovník nasazuje na helmu,“ popsal vedoucí provozu kanalizační sítě a dodal, že zatím mají jeden kufr a dvoje smart brýle. „Do budoucna ale plánujeme rozšíření té technologie na další provozy, takže určitě přibydou.“

Při sestavování systému bylo podle Ulricha nejtěžší zvolit takové technologie, aby fungovaly i v náročném prostředí kanalizačních stok. „Potřebovali jsme vyřešit odolnost, aby zařízení nepřestalo za půl roku fungovat nebo aby displej v kufru byl dobře viditelný i na slunci,“ sdělil a upozornil, že vše je ovládáno hlasem.

Foto: Pavel Karban, Právo Smart brýle pro asistovanou realitu využívají zaměstnanci OVAK hlavně při revizích podzemních objektů, zejména kanalizační sítě

Komunikace je obousměrná

„Do konverzace se může připojit neomezený počet lidí, kteří mají brýle na helmě. Komunikace je obousměrná a displej brýlí nejen ukazuje, co vidí pracovník v podzemí před sebou, ale také lze na něj projekčně promítat to, co potřebuje dole řešit. Například mapy. Podmínka je, aby to měl na svém dominantním oku,“ objasnil Ulrich s tím, že headset je vybavený hned celou sadou mikrofonů.

„Jeden slouží k odposlechu a přenosu hlasu nahoru, dalších asi pět je pro odrušení, takže člověk může mluvit normálním hlasem. Součástí je také wifi modul, který přenáší signál směrem k anténě, a pokud nahradíte kameru, která je v kvalitě full HD infrakamerou, tak můžete snímat i teplotní rozdíly například na elektro prvcích nebo vodě, která má rozdílné teploty. Můžete tak sledovat třeba průnik balastních vod do toku pod vámi,“ uzavřel Ulrich.

Kanalizační síť pod Ostravou má délku 933 kilometrů a disponuje 24 468 kanalizačními přípojkami, 39 čerpacími stanicemi a sedmi čistírnami odpadních vod. Smart brýle pro asistovanou realitu využívají zaměstnanci OVAK hlavně při revizích podzemních objektů, zejména kanalizační sítě.

Foto: Pavel Karban, Právo Chytré brýle, které začaly využívat Ostravské vodárny a kanalizace

Apple chystá levnější brýle Vision Pro. V dohledné době ale nejspíše nebudou