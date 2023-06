Brýle od Applu slibují revoluci. Kazí to astronomická cena i kabel

Společnost Apple odhalila v pondělí svoje první brýle pro rozšířenou realitu. Americký podnik se tak s modelem Vision Pro pouští na trh, kde si v minulých letech ostatní výrobci vylámali zuby. Dělá to s noblesou sobě vlastní, kazí to jen dvě věci – nevzhledný kabel a doslova astronomická cena, a to i na poměry Applu.

Představení brýlí pro rozšířenou realitu Apple Vision ProVideo: archív výrobce