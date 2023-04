Vědci v USA vyrábějí z mrtvých ptáků drony

Cílem je, aby ptačí drony co nejvíce splynuly s přírodou. Experiment umožní monitorovat let a formace migrujících ptáků. Výsledky by pak mělo být možné aplikovat v letecké dopravě.

Podle Hassanaliana jde v podstatě o to, že pokud se naučíme, jak ptáci hospodaří s energií, můžeme to v budoucnu aplikovat do leteckého průmyslu. Ušetřilo by se tím více energie i paliva, což by bylo ekonomičtější.