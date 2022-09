Chtěla prodat obnošené boty, podvodník ji obral o 200 000 Kč

Lidé by tedy měli být při prodejích na internetu velmi obezřetní. Obzvláště to platí ve chvílích, kdy se je zájemce snaží přesvědčit k nestandardním postupům. Klikat na nějaké odkazy od kupujícího a vyplňovat jakékoliv údaje do zaslaných formulářů může být velmi nebezpečné. Lidé by také nikdy neměli přeposílat potvrzovací kódy z bank nikomu cizímu, a to v jakémkoliv případě.