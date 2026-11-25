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„Falešný syn napsal na WhatsApp seniora s tím, že má nové telefonní číslo a že nutně potřebuje finanční pomoc kvůli faktuře, kterou musí rychle uhradit,“ informovala ve středu policejní mluvčí Marie Šafářová.
Důchodce, jak dále uvedla, požadovanou částku ve výši cca 100 tisíc korun odeslal. Později pochopil, že se stal obětí podvodu, a obrátil se na policii.
„Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z podvodu. Bude-li pachatel dopaden, hrozí mu až dva roky za mřížemi,“ dodala mluvčí.
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Nejčastější podvody, jak je odhalit a nenechat se okrást
Policejní statistiky zaplavují v posledních měsících příběhy nešťastníků, kteří sedli na lep internetovým podvodníkům. Kyberšmejdi přitom používají pořád dokola stejné triky, jejichž prostřednictvím se snaží důvěřivce napálit a často i oškubat. Připravte se na ně a podívejte se, jak se nejčastějším podvodům na síti bránit.
S podvody na WhatsAppu se roztrhl pytel
Podobné podvody se poslední dobou šíří na WhatsAppu jako lavina. Útočníkům to vychází díky tomu, že žádost o půjčku vám může přijít i od kontaktů, které máte uložené v mobilu – tedy klidně i ze skutečného telefonního čísla vašeho příbuzného. Jeho číslo totiž podfukáři nejprve začnou zneužívat.
Podaří se jim to díky promyšlenému triku. Kyberšmejdi nejčastěji posílají zprávy s odkazem pod záminkou hlasování v nějaké soutěži. Žádost o hlasování vám ale nepřijde od neznámé osoby, ale od někoho, koho máte uloženého v kontaktech – klidně vašeho příbuzného nebo známého.
Kdo klikne na podvržený odkaz, nevědomky umožní podvodníkům převzít kontrolu nad svým účtem v této aplikaci. WhatsApp účet totiž bude napárován na zařízení útočníka, který může oslovovat vaším jménem všechny uložené kontakty.
Vaším jménem jsou pak rozesílány žádosti o půjčku. Je přitom velká pravděpodobnost, že pokud vás někdo skutečně blízký poprosí klidně i o desítky tisíc korun, nebudete váhat a pošlete je. A úplně stejně to má většina lidí, není proto překvapením, že podvedených raketově přibývá.
Jak se bránit?
- Základem je neklikat na podezřelé odkazy ve WhatsAppu, a to ani když přijdou od známých.
- Když vás někdo poprosí o peníze přes zprávu, raději si informaci ověřte a zavolejte mu.
- Pokud jste už na odkaz klikli, je vhodné zkontrolovat na WhatsAppu všechna připojená zařízení. Je to možné jednoduše v nastavení aplikace, kde se nachází přímo položka s názvem „Připojená zařízení“.
- Pokud v připojených zařízeních naleznete nějaké, které není vaše, okamžitě jej odpojte. Stačí kliknout na ikonu konkrétního zařízení, načež se objeví nabídka s možností odpojení.