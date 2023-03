Podvodníci se snaží napálit fotografy. Takhle trik funguje

Pokud se tedy podvodníci dostanou do našeho e-mailu, mohou relativně snadno resetovat přístupová hesla do zmiňovaných internetových služeb. A jsou jen krůček od toho, aby je našim jménem zneužili a klidně si objednali nějaké zboží či služby.

Pokud někdo sednul útočníkům na lep, je vhodné co nejdříve změnit heslo ke svému e-mailu, případně dalším internetovým účtům a zkontrolovat historii přihlášení, zda neproběhla nějaká podezřelá aktivita.

Pokud se tak stalo, je vhodné co nejdříve kontaktovat poskytovatele elektronické poštovní schránky. A pochopitelně také změnit heslo.

Bezpečné heslo by mělo mít minimálně šest znaků a mělo by obsahovat číslice a ideálně velká i malá písmena. Heslo by naopak v žádném případě nemělo být tvořeno jménem uživatele, jednoduchými slovy (jako například „heslo”) nebo pouhou posloupností číslic.