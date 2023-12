Hackeři necílili na Česko tak často. Kybernetických incidentů v listopadu ubylo

Distributed Denial of Service (DDoS) jsou útoky, které mají vždy stejný scénář. Stovky tisíc počítačů – v některých případech i miliony – začnou přistupovat v jeden okamžik na konkrétní server. Ten zpravidla nezvládne tak vysoké množství požadavků zpracovat a spadne. Pro běžné uživatele se pak takto napadená webová stránka tváří jako nedostupná.

„Doposud DDoS útok znamenal plošnou hrubou sílu a zatížení celé infrastruktury. To se ale postupně mění a vše se přesouvá směrem ke kvalitě. Útočníci častěji využívají hostingové služby v evropských datových centrech. S útoky zaměřenými na aplikace jsou tak přímo u zdroje, místo aby využívali velké množství přípojek k internetu,“ konstatoval Jaroslav Cihelka, expert na kybernetickou bezpečnost a spolumajitel společnosti ComSource.

Podle něj celková čísla DDoS útoků stagnují, či dokonce klesají hlavně kvůli tomu, že tyto kybernetické nájezdy nejsou objemově velké. „Není to přitom o tom, že by DDoS útoky mizely, je to bohužel právě naopak. Útočníci navíc používají několik typů útoků zároveň,“ podotkl Cihelka.