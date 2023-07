Americké úřady ve svých systémech pátrají po čínském záškodnickém programu

Americké úřady pátrají po záškodnickém programu, takzvanému malwaru, o kterém se domnívají, že ho do amerických systémů nainstalovali čínští hackeři. Napsal o tom v sobotu deník The New York Times. Američtí představitelé se obávají, že by takový program mohl vyvolat problémy ve správě energetických a telekomunikačních sítí či v dodávkách americkým vojenským základnám doma a v zahraničí. Peking by mohl program využít například při ozbrojeném konfliktu s Tchaj-wanem.

Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky Ilustrační foto