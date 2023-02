Korunovační klenoty odvezl před Prušáky v krabici na klobouky

Prapradědeček, kterému bylo tehdy 56 let, byl právník, podílel se na zrušení roboty, opakovaně byl zvolen zemským sněmem za poslance říšské rady, aniž by kandidoval, ale vždy odmítl mandát převzít. Od roku 1864 byl zvolen za člena smíchovského okresního zastupitelstva. Byl to tedy mimořádně důvěryhodný člověk, známý jako veřejně aktivní osobnost.