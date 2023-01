Josef Svatopluk Machar: Geniální básník, špatný ministr

Sám Masaryk se sice naučil jezdit na koni až v roce 1915, tedy v pětašedesáti letech, ale ten na něm seděl jako svíčka. To nebyl Macharův případ. Luďácký deník Slovák dokonce v květnu 1924 tvrdil, že v Českých Budějovicích při návštěvě posádky lezl básník na koně opačně, takže kdyby se na zvíře usadil, koukal by mu na ocas. Dlužno podotknout, že veřejnost kritizovala i jeho zjev.

Jeho otec jako mlynářský dělník často měnil místa zaměstnání. Nakonec rodina zakotvila v Brandýse nad Labem. Tam Machar absolvoval tři třídy měšťanské školy a v roce 1878 přestoupil na Akademické gymnázium v Praze. Trpěl neustále nedostatkem financí – rodina mu mohla jen skromně přispívat. Proto dával kondice, pobíral stipendium a dostával malé výdělky za svou literární činnost – první báseň napsal do Světozoru v roce 1882. Rok předtím mu zemřel otec na mlynářskou nemoc – souchotiny. Bylo mu šestačtyřicet. To Macharovi zkomplikovalo beztak neutěšenou situaci.

Navíc se v té době stal ateistou a hádal se s učitelem, páterem Dorovínem. Nakonec proto v roce 1886 ukončil studia na gymnáziu v Jindřišské ulici. Poté se zapsal na právnickou fakultu, ale absolvoval jen jeden semestr. Víc než studium jej zajímala literatura. Také nastoupil jako jednoroční dobrovolník na vojnu a přitom psal svou první knihu básní Confiteor, která vyšla v roce 1887. Krátce nato mu v armádě oznámili, že má být převelen do Bosny nebo do Haliče.

Ztížila ji ještě skutečnost, že se Machar zamiloval do Kateřiny Marešové a v srpnu 1889 se s ní oženil. Teď musel především uživit rodinu. V Praze místo nesehnal, a tak se odstěhoval do Vídně, kde začal pracovat jako úředník v Ústavu pro pozemkový úvěr. Zůstal tam dlouhých třicet let. Přitom neustále doufal, že se do Prahy vrátí. Vídeň rád neměl a práce jej nudila.