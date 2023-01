Stagnace hypotečních sazeb pokračuje i v novém roce

„Sazba Fincentrum Hypoindexu pro rok 2023 startuje na stejných sazbách, na kterých končil rok 2022. Potvrzuje se tedy očekávaný trend stagnace úrokových sazeb, který pravděpodobně vydrží do jarních měsíců, kdy nejspíše banky spustí pravidelné jarní akce na podporu hypotečního trhu. Nicméně půjde pravděpodobně opět pouze o výkyvy v ustáleném trendu,“ uvedl Jiří Sýkora ze společnosti Fincentrum & Swiss Life Select.

Beze změny zůstala pochopitelně i měsíční splátka hypotečního úvěru ve výši 3,5 milionu korun s LTV do 80 procent a splatností 25 let, tříleté fixaci a průměrné nabídkové sazbě 6,34 procenta ročně. I v lednu tak činí 23 274 korun.

Výraznější změny nelze očekávat ani v případě hypotečních sazeb. „Čekáme spíše stagnaci s jen mírnými výkyvy spojenými s konkurenčním bojem bank a vyhlašováním a ukončováním různých akčních nabídek. A pokud se naplní předpověď představitelů ČNB, pak by k nějakému snížení úrokových sazeb mohlo dojít až na konci roku 2023. I s ohledem na to, že přes zimu hypoteční trh zrovna nekvete, je možné předpokládat, že toto snížení banky přenesou do hypotečních sazeb až na jaře roku 2024,“ zmínil Sýkora.