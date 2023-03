Elektřinu ze solárů půjde sdílet, rodiny ušetří tisíce

„Například máte chalupu se stodolou, na které máte větší fotovoltaickou elektrárnu a ta má přetoky, které se nespotřebují v místě a dodávají se do sítě. Jinde máte byt, kde elektrárna není, ale chcete si elektřinu do tohoto místa poslat,“ popsal Právu možnost využití Alexandr Černý z Energetického regulačního úřadu.

Pro distribuci využijete soustavu a zaplatíte za ni, ale samotná elektřina se ze spotřeby bytu odečte Alexandr Černý, Energetický regulační úřad

Úspora až 6 Kč za kWh

Za proud, který vyrobí fotovoltaika, by se v druhé nemovitosti nic neplatilo. „Pro distribuci využijete soustavu a zaplatíte za ni, ale samotná vyrobená elektřina se vám ze spotřeby bytu odečte,“ dodal Černý. Fungovat to samozřejmě může i naopak – směrem z domova se soláry na chatu nebo do druhého vlastního bytu.

Proud zdarma si mezi sebou budou moci poslat i příbuzní v různých nemovitostech, například rodiče z domu do bytů dětí nebo děti prarodičům a podobně. „V tom případě se už ale musí založit energetické společenství, právnická osoba,“ upozornil Právo konzultant komunitní energetiky ze Sdružení místních samospráv ČR Michal Svoboda.

S takovými možnostmi počítá návrh novely energetického zákona, který nyní projednává Legislativní rada vlády. Zahrnuje i vznik takzvaných energetických komunit. Těmi mohou být právě širší rodiny nebo třeba obce, úřady, firmy s obyvateli nebo jen obyvatelé mezi sebou.

Odběratel by za samotnou poslanou elektřinu neplatil, hradil by jen poplatek za distribuci

Například obec by mohla instalovat elektrárnu na místní sokolovnu a vyrobenou elektřinu posílat třeba obecnímu úřadu nebo škole.

Okamžitá spotřeba

Odběratel by za samotnou poslanou elektřinu neplatil, hradil by jen poplatek za distribuci, a to podle distribuční sazby v místě spotřeby. Například u nejběžnější sazby D02d ve středních Čechách činí tento poplatek takřka 2 Kč za odebranou kilowatthodinu (kWh). To je méně než čtvrtina celkové ceny, kterou lidé nyní platí, pokud mají cenu elektřiny zastropovanou státem na úrovni 6 Kč za kWh silové elektřiny.

I u těch, kteří využívají nabídky cen dodavatelů pod stropem, činí poplatek za distribuci jen okolo čtvrtiny celkové ceny.

Pokud by tak například rodina v bytě z fotovoltaiky na chalupě denně odebrala čtyři kWh, činila by úspora šesti korun na jedné kWh přes 700 korun měsíčně, tedy více než osm tisíc Kč ročně.

Podmínkou bude výměna elektroměru za nový. Ten však bude podle mluvčího regulačního úřadu Michala Keborta zdarma. Přístroj změří v patnáctiminutových intervalech množství spotřebované elektřiny i to, kolik proudu odběrné místo odešle do sítě.

Na rozdíl od virtuální baterie, kam si majitelé fotovoltaik mohou za měsíční platbu u některých dodavatelů nevyužitou vyrobenou elektřinu ukládat a pak ji využít později, když ji potřebují, bude v případě sdílené energetiky nutné energii vyrobenou na střeše spotřebovat okamžitě.

„Zásadní rozdíl od virtuální baterie je v tom, že se vždy jedná o spotřebu ve chvíli, když elektrárna na střeše vyrábí. Spotřebováváte ji doma v bytě, když na chalupě svítí slunce a fotovoltaika vyrábí elektřinu. Není to odložená spotřeba,“ řekl Právu předseda Komory OZE Štěpán Chalupa.

„Novela počítá s účinností od 1. ledna,“ sdělil Právu mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu Vojtěch Srnka. Musí ji schválit vláda a parlament. „Předpokládám, že to vláda pošle do Sněmovny ještě před letními prázdninami, aby se to stihlo k 1. lednu,“ řekl Právu šéf hospodářského výboru Sněmovny Ivan Adamec (ODS).

Norma má zpoždění

Původně se přitom počítalo s její účinností už od července, ačkoliv podle evropského práva mělo Česko povinnost zajistit komunitní energetiku již od konce roku 2020, upozornila právnička společnosti Frank Bold Eliška Beranová.

„Ale čekání se v mnohém vyplatilo. Ta právní úprava vzhledem ke komunitní energetice je jedna z nejkvalitnějších v Evropě,“ sdělila Právu Beranová.

Možnost vyrábět elektřinu na střeše a společně ji spotřebovávat mají už od letoška bytové domy. A za distribuci platit nemusí. „To proto, že se elektřina nepřenáší distribuční soustavou,“ vysvětlil Černý.

Fotovoltaiku na střechu domu si jen loni pořídily desítky tisíc domácností. Podle Státního fondu životního prostředí jich bylo zprovozněno přes 30 tisíc a stát na dotacích na fotovoltaiky a tepelná čerpadla vyplatil téměř pět miliard.

Dotaci, která může činit až polovinu ceny elektrárny, je však nyní možné čerpat jen na trvale obydlenou nemovitost.