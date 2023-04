Rostoucí náklady na bydlení a znehodnocování úspor štvou Čechy nejvíc

V případě, že by se v budoucnosti dostali do finančních problémů, lidé by nejčastěji sahali na vklady na spořicích účtech (45 procent), na běžném účtu (39 procent) či by vytáhli tzv. železnou rezervu hotovosti ze šuplíku (31 procent). Více než desetina oslovených by svou nelehkou situaci řešila prostřednictvím půjčky.