Při zadlužování je vždy namístě obezřetnost

Pokud se rozhodnete pro půjčku, je třeba obezřetnost. Vyberte si co nejvýhodnější nabídku od důvěryhodného poskytovatele a nepůjčujte si víc, než nutně musíte. A když už nastane problém se splácením, začněte s věřitelem zavčasu jednat.

Pokud se už pro půjčku rozhodnete, je třeba zvážit, kde si půjčit. Vyberte si férového poskytovatele úvěrů, ověřte si, zda společnost je v seznamu ČNB a má oprávnění k poskytování úvěrů.

Každý může mít jiné preference, ale všeobecně známé a prověřené úvěrové instituce neposkytují rizikové půjčky. Špatná úvěrová historie a záznamy v dluhových rejstřících vedou některé klienty k vyhledávání méně známých společností, které však mohou být drahé, a proto rizikové. „V takovém případě doporučujeme spíše použít poradenskou linku bezplatné dluhové poradny, než přijímat nevýhodné úvěry,“ radí Daniel Šmejkal z Poradny při finanční tísni.

Žebříčky poskytovatelů úvěrů nabízejí neziskové organizace. Porovnání nabízí třeba Člověk v tísni. Dvakrát do roka taky zveřejňuje své průzkumy, v červnu se zabývá mikropůjčkami a listopadový Index odpovědného úvěrování je zaměřen na neúčelové spotřebitelské úvěry s pravidelnými splátkami.

Když chybí na splátku

Úroková sazba a rychlost poskytnutí peněz není jediným kritériem. Pečlivě vybírejte produkt, který vám vyhovuje. Kromě úroku je důležitá RPSN (roční procentní sazba nákladů), která v sobě zahrnuje veškeré náklady spojené s půjčkou.

Co je to RPSN RPSN je roční procentní sazba nákladů, která v sobě zahrnuje veškeré náklady spojené s půjčkou. Tzn. jedná se o celkové náklady spotřebitelského úvěru, které jsou vyjádřeny jako roční procento z celkové výše úvěru. Mezi další poplatky, které zahrnuje, může patřit: poplatek za uzavření smlouvy, za vedení účtu, za pohyb peněz na účtu. V některých případech je poskytnutí úvěru podmíněno uzavřením pojištění schopnosti splácet.

Zjistěte si předem, za jakých podmínek je možné půjčku splatit předčasně, jestli půjčka nabízí nějaké flexibilní řešení možnosti splácet a za jakých podmínek můžete požádat o odklad splátky, pokud se dostanete do problémů se splácením.

„Půjčku mohou prodražit případné sankce. Při plnění každodenních povinností se může lehce stát, že se opozdíte se splátkou, a proto se podívejte, jaké sankce si společnost účtuje,“ říká Miroslav Zborovský, ombudsman klientů Home Credit. Pokud zjistíte, že byste se mohli zpozdit se splátkou dluhu, a dostali se tak do prodlení s platbou, je nutné to řešit. Ideálně ještě před vznikem této situace. Při zpoždění se splátkami se totiž dostanete i do registrů dlužníků.

Tím se omezí možnosti pomoci od poskytovatele úvěru, a bude to i problém pro případnou konsolidaci od ostatních seriózních poskytovatelů úvěrů. Jestliže se člověk dostane do problémů se splácením, měl by hned kontaktovat poskytovatele úvěru.

Jakou půjčku zvolit

„V případě potíží se splácením hrozí prodlení, nárůst dluhů a dluhová spirála. Půjčku by měla poskytnout prověřená společnost. RPSN a další poplatky by neměly být vysoké, vše by mělo být jasně zobrazeno,“ doplňuje Daniel Šmejkal. „Seriózní poskytovatel úvěru bude chtít znát a ověřit výši příjmu a strukturu měsíčních výdajů,“ dodává.

Na trhu je široká nabídka úvěrových produktů, přes standardní spotřebitelské úvěry, kreditní karty, kontokorenty, splátkový prodej s pomocí úvěrové společnosti, nebo třeba odložená platba za zboží. Každý způsob má své výhody a nevýhody, jinak řečeno své náklady a možnosti použití. Například kreditní karta po bezúročném období, kontokorent a některé mikroúvěry mohou být až několikanásobně dražší než standardní spotřebitelský úvěr u zavedených poskytovatelů.