Pomoc ve finanční nouzi hledají Češi hlavně u příbuzných

„Průzkum odhalil, že půjčování v rámci rodiny není nic výjimečného. Rodina se zkrátka snaží pomoci, jak jen je to možné, což je naprosto v pořádku. Je ale třeba myslet na to, že i půjčka v rodině pořád zůstává půjčkou, která by měla mít svá předem stanovená pravidla,“ upozornila Bronislava Wlasáková z Provident Financial.