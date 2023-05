Odvody na důchod pocítí malé živnosti

Za rok 2024 má v případě stejného výdajového paušálu sociální pojištění činit 42 389 korun. Do měsíčních záloh za sociální pojištění se tak živnostníkovi ve zmíněném příkladu promítne zvýšení odvodové povinnosti zvýšením o téměř 600 korun měsíčně.

Jestliže ale živnostník přiznává příjem 20 tisíc korun měsíčně, tak rozdíl v ročním odvodu do systému sociálního pojištění bude oproti padesátitisícovému příjmu podle V4 Group minimální. Sníží se doslova jen o pár korun. Vládní opatření tedy pocítí hlavně živnostníci s nižšími příjmy.

„Čím menší živnostník a čím méně si vydělá, tím horší dopad to na něho bude mít,“ řekl Právu předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků a člen představenstva poradenské společnosti PKF Apogeo Josef Jaroš.

„Hodně nám píšou například rozzlobené ženy – obzvlášť jestliže jsou doma a dítě vyžaduje zvláštní péči –, že je to zasáhne, protože jinak jsou prakticky nezaměstnatelné. Živností si jen přivydělávají. Pro ně jsou vyšší odvody téměř likvidační,“ poukázal Jaroš. Podle něho to může vést k tomu, že tito drobní živnostníci přesunou svoji činnost výhradně do režimu „peníze na ruku“ a nic odvádět nebudou.